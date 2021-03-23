أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنها أكملت تحميل حزم الوقود النووي بمفاعل من محطة"براكة" النووية للأغراض السلمية، وأنها ستبدأ مرحلة الاختبارات استعداد لعملية تشغيل المحطة.
وقالت المؤسسة في "تويتر": "أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة".
وكانت هيئة الطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية قد وقعت مذكرة تفاهم للأبحاث والتطوير مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وجاء ذلك من أجل الدراسة والتطوير وتبادل التقنيات الخاصة بمفاعل نووي كوري مصدر إلى الإمارات، حيث أن الهيئتين ستتعاونان بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال الأبحاث والتطوير في 9 مجالات، منها معدات محطات الطاقة النووية والكيماويات النووية وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل فريق عمل خاص، حسب المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تعلن إكمال تحميل حزم الوقود النووي بمفاعل محطة ”براكة” والبدء بمرحلة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.