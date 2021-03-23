الإمارات تعلن إكمال تحميل حزم الوقود النووي بمفاعل محطة ”براكة” والبدء بمرحلة...

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنها أكملت تحميل حزم الوقود النووي بمفاعل من محطة"براكة" النووية للأغراض السلمية، وأنها ستبدأ مرحلة الاختبارات استعداد لعملية تشغيل المحطة.

وقالت المؤسسة في "تويتر": "أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة".

وكانت هيئة الطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية قد وقعت مذكرة تفاهم للأبحاث والتطوير مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وجاء ذلك من أجل الدراسة والتطوير وتبادل التقنيات الخاصة بمفاعل نووي كوري مصدر إلى الإمارات، حيث أن الهيئتين ستتعاونان بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال الأبحاث والتطوير في 9 مجالات، منها معدات محطات الطاقة النووية والكيماويات النووية وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل فريق عمل خاص، حسب المجالات.