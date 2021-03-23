شركة البحر الأحمر تصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً معبأة مُستخلصة...

نجحت شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع شركة "سورس جلوبال بي بي سي", في إرساء معيار عالمي جديد في مجال المياه المعبأة لتصبح أول وجهةٍ في العالم تقدم مياه معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, أن إنتاج مياه "سورس" سيتم بالاعتماد على تكنولوجيا تعمل بالطاقة الشمسية حاصلة على براءة اختراع، من خلال استخلاص بخار المياه العذبة من الهواء وتحويله إلى مياه معدنية صالحة للشرب, ومن ثمّ، يتم تعبئة المياه التي تنتجها الألواح الهيدروجينية ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية وتُعدّ الأكبر من نوعها, وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 مليون قارورة بسعة 330 مل سنوياً، ستنتج بدايةً 300,000 قارورة كل عام, وسيتمّ إعادة تعبئة القوارير الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن المحطة كجزءٍ من نموذج توزيع دوري ومستدام بالكامل, لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير, كما سيتم الاعتماد على موردين محليين للحصول على القوارير وآلات التعبئة وحتى تشغيل المحطة، وذلك دعماً للشركات السعودية وسعياً لخفض انبعاثات الكربون من مشروع البحر الأحمر.

وقال باغانو: أن الشركة تسعى إلى إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة من خلال تبنّي أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة, وتساهم شراكتنا مع "سورس جلوبال" في جعلنا الوجهةَ الأولى في العالم التي تقدم مياه معبأة من مصادر متجددة، كما تعكس التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط والاستغناء التام عن القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير, مضيفاً أن شركة البحر الأحمر للتطوير تقدم دعماً غير مسبوق لسوق السياحة المستدامة، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بمقدار 130,12 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2024, في ظل الركود الذي تسببت به جائحة "كوفيد-19" للسوق، حيث أن 76% من المستهلكين حول العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة الاستدامة في فترة ما بعد الجائحة، بينما 68% منهم أكثر دراية الآن بالعلامات التجارية التي تراعي مسألة الاستدامة في قطاع السفر.

وأشار باغانو إلى أن مياه "سورس" ستكون المياه المعبأة الرسمية للمشروع وسيتم توفيرها بدايةً للقرية السكنية العمالية، وهي منطقة سكنية وتجارية تحتضن 600 موظفٍ وعاملٍ في موقع المشروع, كما ستكون "سورس" علامة المياه المعبأة الوحيدة التي ستُقدم لضيوف الوجهة عند افتتاح أولى فنادقها عام 2022، مما سيساهم في الارتقاء بتجربتهم المستدامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سورس جلوبال" كودي فرايسن: نحن فخورون بأن ندعم الجهود المتميزة التي تبذلها شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء الوجهة الأكثر استدامةً على وجه الأرض", مضيفاً أن خط إنتاج مياه "سورس" الجديد يعتمد على استخلاص المياه العذبة المتجددة من الغلاف الجوي، وذلك باستخدام تكنولوجيا تعمل كلياً بشكل منفصل عن الشبكة وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة في أي مكان من العالم.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيبدأ باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022, وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 16 فندقاً توفر بمجملها 3000 غرفة فندقية في خمس جزر وموقعين على اليابسة، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية، والمطار، والبنية التحتية اللازمة من مرافق وخدمات لوجستية.