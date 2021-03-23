رئيس وزراء إثيوبيا: ملء سد النهضة الثاني سيكون في موعده

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.
وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية".
ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية، قال آبي أحمد إن "إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الأفريقي في التفاوض".
وقبل أيام، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن تصريحات إثيوبيا أكدت اعتزامها استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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