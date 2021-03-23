الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 20 حالة وفاة، 2259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 2196 مصابًا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالة واحدة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مبينةً أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات في الضفة وغزة بلغ 21733 مواطنًا، فيما تم إجراء 9828 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الماضية.
وأوضحت أن 205 مصابين بفيروس كورونا يتواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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