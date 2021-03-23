مستجدات كورونا.. تسجيل 5 وفيات و410 إصابات جديدة وشفاء 366 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 385834 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6618 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375165 حالة، لافتة إلى أن هناك 4051 حالة نشطة حالياً، من بينها 617 حالة حرجة.