استدعاء 30 مركبة ميتسوبيشي “Outlander” لوجود خلل في المكابح

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، عن استدعاء 30 مركبة من نوع ميتسوبيشي “Outlander” موديل عام 2016، وذلك لوجود خلل في مقبض المكابح.
وأوضحت الوزارة أن الخلل في مقبض المكابح “الكليبر” بالمركبة؛ قد يؤدي إلى تحركها بشكل مفاجئ أثناء الوقوف التام، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.
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