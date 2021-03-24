بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية السودانية.. استمرار مناورات تمرين ( الفلك 4 )

الخليج – واس: يواصل التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك4 “، الذى ينفذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بين القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً بالأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية اليوم، مناوراته وذلك فى إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدين.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي وتنفيذ الدوريات القتالية‏، مبيناً أن هذه التدريبات نفذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبين.

يذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك 4” انطلقت الأحد الماضي ، فى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

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