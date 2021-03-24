فرنسا ترحب بمبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن

الخليج – واس: رحبت فرنسا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة. وطالبت الحوثيين الاستجابة الآن بشكل إيجابي لهذا الاقتراح، من أجل السماح بإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني. كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

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