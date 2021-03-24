الولايات المتحدة: تسجيل 55,902 إصابات جديدة و 986 حالة وفاة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 55,902 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 986 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,708,385 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 540,503 وفيات.

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