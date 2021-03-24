حاكم دبي ينعى أخاه حمدان بن راشد ووزير مالية الإمارات

نعي محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه حمدان بن راشد آل مكتوم.
وقال بن راشد في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".
وحمدان بن راشد هو وزير المالية الإماراتية أيضا منذ عام 1971، أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات، وهو من مواليد عام 1945.
هو الابن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لمكتوم بن راشد، وأخ شقيق لمحمد بن راشد حاكم دبي، وهو أيضا أخ شقيق لأحمد بن راشد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.
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