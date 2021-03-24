الرباعية الدولية تدعو لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في ختام أول اجتماع للرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل شهرين.

وعقدت اللجنة اجتماعا افتراضياً للتباحث بشأن سبل العودة لمفاوضات هادفة، داعية لتجنّب أيّ عمل أحاديّ من شأنه تعقيد حلّ الدولتين.