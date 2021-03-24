وفاة نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل...

توفي صباح اليوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على أفراد العائلة فقط، كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.