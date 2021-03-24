مجلس الأمم المتحدة يدين إيران بعدم تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

الخليج – واس: أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إيران على عدم تعاونها مع آلاليات الدولية لحقوق الإنسان وعدم تطبيقها لقرارات المجلس وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب المجلس في دورته الـ 46 المنعقدة في جنيف عن القلق البالغ إزاء عدم سماح إيران لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد ومنعه من القيام بولايته ومهامه التي تم تمديدها لستة سنوات بقرار من المجلس.