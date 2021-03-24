قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم (الأربعاء) إنها بصدد تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بدءاً من شوال المقبل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل النسائية، وذلك لحماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي أي تشي للفيروس، وضمان عودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات، ولتفادي ظهور أي تفشيات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وطرحت الوزارة خيارين: الأول تحصين العاملين عبر أخذ اللقاح، والثاني خضوع العاملين أسبوعياً لفحص (PCR)، وسيكون ذلك على حساب المنشأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلزام العاملين في المطاعم ومحلات الأغذية والحلاقة وصالونات التجميل بالتحصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.