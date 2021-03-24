وفاتان و514 إصابة جديدة بكورونا وتحذيرات من انتشار الوباء فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2689 فحص مخبري خلال إلى 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، في بيانها اليومي، تسجيل حالتي وفاة داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 591 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغت أعداد المصابين 60294 إصابة، والحالات النشطة 3806 حالة، مشيرة إلى تعافي 149 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 55897 حالة .

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 153 حالة فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أعلنت بالأمس عن سلسلة إجراءات مشددة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا بقطاع غزة، والمخاوف من إمكانية انتشار الطفرات الجديدة من الفيروس.

بدوره، حذر مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة، الأربعاء، من وضع كارثي ينتظر أهالي قطاع غزة حال تفشي فيروس كورونا بشكل أكثر بين المواطنين، مطالباً بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية منه.

وقال أبو وردة، في تصريح صحفي، “في حال تفشي أكثر لهذا المرض سيكون الوضع كارثيا في قطاع غزة نظراً للارتفاع في الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع”.

وأوضح أن السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في محافظات قطاع غزة هو عدم الالتزام الواضح من قبل المواطنين بجميع أساليب الوقاية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهذا هو سبب رئيسي جداً، وللأسف أصبح المواطن مستهتراً وغير ملتزم بالإجراءات المتبعة في الوقاية.

ووجه نصيحة للمواطنين، للعودة للالتزام بأساليب الوقاية، داعياً جميع المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة وجميع الفئات التي لديها مثل أمراض الكلى وأمراض الضغط والسكر أن يراسلوا وزارة الصحة لكي يتم إرسال إليهم مواعيد التلقيح.

وطالب أبو وردة كافة المواطنين بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة، كالأفراح وبيوت العزاء والأسواق الشعبية، والالتزام الصارم بالاجراءات الوقائية.