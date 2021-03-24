توزيع 7 ملايين عبوة ماء زمزم على المصلين في المسجد النبوي خلال...

قدّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أكثر من 40 ألف عبوة ماء زمزم لمصابي كورونا في المستشفيات, إضافة إلى أكثر من 7 ملايين عبوة ماء زمزم تم توزيعها على الزائرين والمصلين في المسجد النبوي خلال جائحة كورونا.
واستخدم العاملون 90 حافظة ماء زمزم محمولة على الظهر لسقيا المصلين في المسجد النبوي, ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية والتي شملت منع استخدام الأكواب البلاستيكية حفاظاً على سلامة المصلين والزائرين.
وتضمنت أعمال السقيا تهيئة 110 عربات يدوية وكهربائية لتوزيع مياه زمزم على المصلين, إلى جانب الاستفادة من مركز بسعة 120 ألف لتر لتبريد عبوات مياه زمزم وتجهيزها لتوزيعها على قاصدي المسجد النبوي.
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