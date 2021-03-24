التحالف العربي يسمح لـ4 سفن وقود بدخول ميناء الحديدة اليمني

قال مصدران مطلعان، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن سمح لأربع سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، وذلك بعد أن قالت جماعة الحوثي إنها لن توافق على اقتراح وقف إطلاق النار، إلا إذا تم رفع الحصار الجوي والبحري.
وذكر المصدران، أن التحالف منح الإذن لأربع سفن تشمل سفينتين تحملان ما مجموعه 45 ألف طن من زيت الغاز، وسفينة تحمل 5000 طن من غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود.
وحتى صباح اليوم الأربعاء، لم تكن السفن الأربع قد بدأت في التحرك صوب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال ناصر شريف، نائب وزير النقل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، على تويتر، إنه سُمح لعدد من سفن النفط بدخول ميناء الحديدة لتخفيف حدة الوضع الإنساني، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
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