أعلنت السلطات اللبنانية، رفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويكون سعر الخبز ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.
وعزت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الزيادة إلى عدم تشكيل الحكومة، ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة، أثر ذلك سلبًا على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة خلال أشهر فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.