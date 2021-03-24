رفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة خلال أشهر فى لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، رفع سعر الخبز المدعوم للمرة الثالثة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويكون سعر الخبز ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو الماضي، أي في أقلّ من عام.

وعزت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الزيادة إلى عدم تشكيل الحكومة، ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة، أثر ذلك سلبًا على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.