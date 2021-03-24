“الأرصاد” تنبّه برياح نشطة مثيرة للغبار على مكة المكرمة

الخليج – واس: نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة عصراً.
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