النيابة وهيئة سوق المال تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخليج – واس: وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تؤطر عمل الطرفين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع آليات مشتركة لتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات بينهما في هذا الجانب، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المذكرة.
يذكر أن النيابة العامة وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من مذكرات التفاهم مع هيئات محلية لتفعيل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخدم المصلحة الوطنية.
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