بفيروس “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و466 إصابة جديدة وشفاء 306 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 466 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 386300 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6624 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375471 حالة، لافتة إلى أن هناك 4205 حالة نشطة حالياً، من بينها 627 حالة حرجة.