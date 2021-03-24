بعد ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها.. الجمارك الماليزية تشكر المملكة

بدعم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية ومساعدتها؛ تمكنت إدارة الجمارك الملكية الماليزية من ضبط 94.8 مليون حبة كبتاغون وزنها 16 طنًا، تحتوي على أمفيتامين، وتقدر قيمتها بنحو 5.2 مليار رنجت ماليزي، ومصادرتها في 15 مارس الجاري.
وبحسب ما نشرته صحيفتا “بيرتا هاريان” المتحدثة بالماليزية، و”ذا صن ديلي” المتحدثة بالإنجليزية؛ فإن المخدرات كانت قد خبأتها عصابة دولية في حاويات بميناء “كلانج” في ولاية “سيلانجور”، إذ تعد هذه الكمية الأكبر من المخدرات، التي يتم ضبطها ومصادرتها في تاريخ ماليزيا.
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