رسميًا.. إيقاف خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام خلال رمضان

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، رسمياً إيقاف خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان المبارك. وبحسب “المدينة”، أبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، أنه تم تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور.

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