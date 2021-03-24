نفت السلطات السودانية في الخرطوم صدور أي قرارات جديدة حول الإجراءات الاحترازية الإضافية، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان، اليوم الأربعاء، إن دورها رفع توصيات من غرفة الطوارئ الصحية المشتركة للجنة الطوارئ الصحية العليا، مؤكدة أنها لم تصدر اي قرارات جديدة.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن لجنة الطوارئ الصحية ناقشت تقرير وتوصيات من وزارة الصحة بالولاية، مشيرة إلى أنه بعد التداول حولها بغرفة الطوارئ الصحية المشتركة، وبعد ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في البلاد، تم رفع تلك التوصيات للجنة الطوارئ الصحية العليا ومن المقرر مناقتشها خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الذي سيعقد اليوم بالقصر الجمهوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات السودانية تنفي اتخاذها أي إجراءات إضافية بعد تزايد الإصابات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.