المجر وجمهورية القمر المتحدة ترحبان بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

رحبت المجر بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتجارة في المجر:" إن بلادها تدعم جميع الجهود لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة تسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وترحب في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي طال أمدها".

وأدانت المجر بشدة الهجمات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

كما رحبت جمهورية القمر المتحدة بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة أن هذه الخطوة تعبر عن حرص المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن في إطار التوصل لحل سياسي شامل عبر عدد من الخطوات تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وثمنت الوزارة عاليًا هذه الخطوة السياسية الحكيمة، وتتطلع إلى أن تستجيب جميع الأطراف اليمنية إلى هذه الفرصة وتغليب مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.