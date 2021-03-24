الخليج – واس: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : محمد صالح العمودي ، عبدالرحمن عبداللطيف القشعمي ، العقيد ركن / سيف محمد البيشي ، فهد حمد القحطاني ، عبدالباري سلمان الوباري ، علي خضر بنات ، حسن علي أورفه لي ، أحمد محمد نظمي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتبرعهم بالدم 50 مرة.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 6 مواطنين ومقيمين اثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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