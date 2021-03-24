إغلاق 13 منشأة تجارية واتلاف 354 كغم من الحلويات بمكة

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 113 جولةً رقابيةً ميدانيةً على المنشآت التجارية وعلى الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 179كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين. وفقا لـ”الرياض”

من جانبها واصلت بلدية العتيبة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في قسم الأسواق التجارية وبمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين بهدف مكافحة هذه الظاهرة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 354 كغم من الحلويات والمكسرات الفاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وأكَّدت وكالة البلديات أن الحملات الميدانية مستمرة وأنها لن تتوانى عن تشديد الرقابة على الباعة الجائلين المخالفين وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين.