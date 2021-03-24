المبعوث الأممي إلى ليبيا يطالب بخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة 

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة الدولة التي مزقها الصراع امتثالا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم العام الماضي.
وحذر كوبيتش في كلمة أمام مجلس الأمن، من "انتكاسات" قد تعرقل أو تؤجل الانتخابات المنتظرة في ديسمبر والتي تهدف لإقامة حكومة موحدة في الدولة التي تشهد انقساما منذ سنوات.
وقال كوبيتش إن اتفاق وقف إطلاق النار مستمر في الصمود، لكن القوات الأجنبية والمرتزقة لم يغادروا ليبيا "وهناك أنباء عن تحصينات وإقامة مواقع دفاع مستمرة" بطول المحور الرئيسي في وسط ليبيا من مدينة سرت الاستراتيجية حتى الجفرة المجاورة.
وأضاف أن "انسحاب القوات من ليبيا سيكون له أبلغ الأثر على إعادة الوحدة والسيادة في الدولة والتئام جروح عميقة سببتها سنوات كثيرة من الصراع الداخلي والنزاع المستمر والتدخل الأجنبي"، مشيرا إلى عناصر من تنظيم "داعش" مستمرة في النشاط في ليبيا.
وحث على استمرار دعم السلطات الليبية "للتحرك ضد الإرهاب الدولي ومكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية وشبكات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها البلاد، وكلها ضرورية من أجل استقرار ليبيا".
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