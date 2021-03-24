إصابة رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا

أعلن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، عن إصابة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر الحساب الرسمي للبرلمان العربي تغريدة جديدة له، مساء اليوم الأربعاء، أكد فيها إصابة عادل بن عبد الرحمن العسومي بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
وأفاد البرلمان العربي بأن العسومي يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.
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