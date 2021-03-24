اتفاق إلغاء التأشيرات بين سوريا وسلطنة عمان لا يشمل المواطنين العاديين 

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا وسلطنة عمان الموقعة في 21 مارس الحالي، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وسوريا حول تأشيرات الدخول بين البلدين، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في سوريا، خبر عن إمكان دخول السوريين إلى السلطنة من دون تأشيرة، إلا أن الادعاء غير دقيق، فالاتفاق لم يشمل المواطنين العاديين بل حملة فئات معينة من جوازات السفر".
وأضافت أنه "تستفيد من هذا الاتفاق ثلاث فئات: أصحاب الجوازات الدبلوماسية، وأصحاب الجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وحملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية، وبالتالي فإن السوريين والعمانيين من حملة جوازات السفر العادية لا يشملهم الإعفاء من التأشيرات".
وقد وقّعت سلطنة عمان وسوريا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في مسقط في 21 مارس الحالي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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