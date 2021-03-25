تفكيك خلية إرهابية خطيرة في مدينة وجدة بالمغرب

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المملكة المغربية تفكيك خلية إرهابية خطيرة تنشط في مدينة وجدة.

وأضاف المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان صادر اليوم الخميس، أن قوات مكافحة الإرهاب قد باشرت عمليات مداهمة متزامنة في 4 مناطق متفرقة.

وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 4 متطرفين بأحياء “سيدي لخضر” و”الزيتون” و”الواد الناشف” و”طريق جرادة”.