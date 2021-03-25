انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق". وقال المصدر لـRT، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق". وأضاف: "لا توجد هناك إصابات بشرية". يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

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