أعلنت وزارة البيئة، اليوم (الخميس)، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة على جميع الأشخاص المالكين والمشغلين لأي نشاط له أثر بيئي جديد أو قائم.
وذكرت أن اللائحة تستهدف تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إصدار معايير وضوابط واشتراطات التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل، ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة.
كما تهدف اللائحة أيضا إلى مراقبة تطبيق خطة الإدارة البيئية لمراحل الأنشطة البيئية، ومراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الإنشاء والتشغيل، وإصدار وتجديد التراخيص، والإشراف على الالتزام بالتصاريح البيئية، موضحة تفاصيل اللائحة عبر الرابط التالي: https://t.co/3NWJPJOBsx?amp=1 .
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