إعادة محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني بعد نقض الحكم

ستعاد محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه على ما قال أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
وأوضح المحامي عبد الغني بادي “ألغت المحكة العليا القرار. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني”.
وحكم على درارني الذي أفرج عنه موقتا، في 15 أيلول/سبتمبر بالسجن سنتين مع النفاذ بعد مشاركته في تظاهرة للحراك الشعبي في البلاد.
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