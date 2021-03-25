السماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس

الأحساء – واس: أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تم السماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات “عن بُعد”.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة وصحة المصلين .