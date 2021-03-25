فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتغيير آليات وأساليب تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي “لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائمها وانتهاكاتها”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن “دولة الاحتلال تواصل عملياتها وتدابيرها الاستيطانية الاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث بالأمس من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة ‘أوري عاد’ كنواه لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالمواطنين، واستمرار العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج)”.

وشددت “التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على إمعان دولة الاحتلال في رفضها للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافها الإدانات الدولية لانتهاكاتها واستهتارها بالمطالبات الدولية لوقف عملياتها الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وأكدت الخارجية على أن المجتمع الدولي مطالب بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية على طريق إنهاء الاحتلال والاستيطان.

كما طالبت بفرض عقوبات دولية على إسرائيل ومساءلة ومحاسبة قادتها.