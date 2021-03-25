مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و482 إصابة جديدة وشفاء 360 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 482 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 386782 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6630 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 360 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375831 حالة، لافتة إلى أن هناك 4321 حالة نشطة حالياً، من بينها 622 حالة حرجة.