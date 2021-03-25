قطر ترحب بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

رحبت قطر، بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونشر الوزير القطري تغريدة عبر ”تويتر“ أوضح فيها تفاصيل ما دار خلال الاتصال مع الوزير السعودي.

وقال: ”أكدت في اتصال هاتفي اليوم بأخي وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق“.