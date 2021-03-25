رحبت قطر، بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ونشر الوزير القطري تغريدة عبر ”تويتر“ أوضح فيها تفاصيل ما دار خلال الاتصال مع الوزير السعودي.
وقال: ”أكدت في اتصال هاتفي اليوم بأخي وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر ترحب بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.