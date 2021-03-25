وزيرة الخارجية الليبية تشدد على الخروج الفوري لـ”كافة المرتزقة”

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش، ضرورة انسحاب "كافة المرتزقة" من الأراضي الليبية "بشكل فوري".

وشددت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طرابلس اليوم الخميس: على أن "رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".

وأضافت: "اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".

وفي وقت سابق اليوم وصل إلى ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس وفد أوروبي رفيع المستوى يضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو، للوقوف على العلاقات الأوروبية الليبية في ظل السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود البلاد في المرحلة الراهنة وصولا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في أقل من أسبوع.