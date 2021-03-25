سلطنة عمان تقرر فرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا

قررت سلطنة عمان فرض الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات اعتبارا من 28 مارس حتى 8 أبريل بهدف حصر تفشي فيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، إن السلطات ستفرض حظر تجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل في تشديد للقيود الرامية للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت عن بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا القول، إن "اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل".
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