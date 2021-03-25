تحويل مجمعا تجاريا لمركز تطعيم فى البحرين

حولت البحرين مجمعا تجاريا إلى مركز للتطعيم من فيروس كورونا فيما تسابق الدولة الخليجية الزمن لحماية سكانها من الجائحة.

وعادة ما كان مركز سترة التجاري يجتذب الناس حيث يضم مكاتب حكومية، لكن الجائحة أغلقت تلك المكاتب التي بدأت في تقديم خدماتها عبر الإنترنت.

ولم يتبق في المجمع سوى بضعة مطاعم للوجبات السريعة تقدم خدماتها للجمهور فضلا عن سوبر ماركت، مما دفع السلطات الصحية البحرينية لتحويل سترة هذا الأسبوع إلى مركز تطعيم ضخم.

وقالت بسمة محمود مستشارة الصحة العامة وعلم الأوبئة في المركز الجديد “يأتي كثير من الناس كل ساعة”.

وخلفها، كان الناس يتدفقون على السلالم المتحركة وينتظرون على مقاعد متباعدة تصطف على جانبي الممرات حيث كان المتسوقون يتجولون.

وقالت بسمة محمود إن المركز سيسرع من وتيرة تطعيم أكثر من 50% من السكان بشكل كامل.

وتقدم البحرين للمواطنين والمقيمين 4 لقاحات مجانية هي لقاح فايزر-بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا، ولقاح سبوتنيك في الروسي. وتمت الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون أيضا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وبدأت أعداد الحالات اليومية تتراجع في البحرين من أعلى مستوى لها في منتصف فبراير/ شباط، لكنها ارتفعت مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية.

وخففت البحرين بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا قبل 10 أيام، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم وإعادة فتح المؤسسات التعليمية للطلاب.