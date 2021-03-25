بدءاً من شوال.. “الموارد البشرية” تشترط تحصين جميع العاملين في مكاتب الاستقدام

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمًا لجميع مكاتب الاستقدام يقضي باشتراط تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة ابتداء من 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل (7) أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.
وتأتي هذه الخطوة نظرا لمستجدات الجائحة محليا وإقليميا، وحرصا من حكومة المملكة على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، ومنع أي تفشٍّ لفيروس كورونا (كوفيد 19) في الأنشطة التي يصعب تحقيق التباعد الجسدي فيها والتي قد تكون مصدرا محتملا لانتشار عدوى الفيروس.
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