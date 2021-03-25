بين القوات البحرية السعودية والسودانية: اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ” الفلك 4″

الخليج – واس: اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالإسطول الغربي اليوم، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ” الفلك 4 ” الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية السودانية، بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.

وهنأ اللواء العسيري المخططين والمنفذين من القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية الشقيقة بنجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ” الفلك 4″ وتحقيقه الأهداف المنشودة منه ، مشيرًا إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية ، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركين من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومشاة البحرية.

وبيّن أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية وإنزال الغواصين من القوات الخاصة للإزالة الألغام من الجزيرة، فيما قامت الطائرة العمودية باستطلاع ومسح لشواطيء الجزيرة وتقديم الاسناد الجوي للعمليات، إضافة إلى القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي، إلى جانب تنفيذ الدوريات القتالية، التي تمت بكل اتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق، تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

وأكد اللواء العسيري أن سلسلة تمرين ( الفلك ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السودانية بدأت لتستمر لرفع مستوى الأداء ومفهوم العمل المشترك مما ينعكس على ضمان حركة الملاحة في الممرات الدوليه في البحر الأحمر.