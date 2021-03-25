نفى المدير الجهوي للصحة في ولاية زغوان التونسية سهيل بالي تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا في الولاية، وذلك بعد أنباء عن إصابة بعض الأشخاص بها في زغوان.

وأوضح بالي على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة، أنه تم طلب إجراء تقطيع جيني لـ13 عينة من الحالات المشتبه في إصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، نظرا لانتشار هذا النوع من الفيروس بولايتي سليانة وبن عروس المجاورتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تسجل صفر إصابات بسلالة كورونا البريطانية في زغوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.