سلالة جديدة لكورونا “مزدوجة التحور” ظهرت بالهند

كشف باحثون عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا “مزدوجة التحور” في الهند، سريعة الانتشار وقد تتحايل على الجهاز المناعي، بعد فحص مجموعة من عينات المصابين، وذلك بحسب عدة مصادر منها صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC.

ويعمل الخبراء الآن على تحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة، التي تجمع بين “طفرتين مختلفتين في نفس الفيروس”، سريعة الانتشار ومدى فعالية اللقاح عليها.

وأشارت نتائج فحص 10,787 عينة من 18 ولاية هندية إلى إصابة 736 حالة منها بالسلالة البريطانية من الفيروس، و34 حالة أخرى بسلالة جنوب إفريقيا بينما ثبتت إصابة حالة واحدة بالسلالة البرازيلية.

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يزيد فيه عدد حالات الإصابة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، لكن الحكومة قالت إنه لا علاقة بالارتفاع الحالي في عدد الإصابات وتلك السلالات.

وسجل عدد الإصابات الجديدة في الهند 47,262 حالة و275 وفاة الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية هذا العام.

وتعتبر الطفرات الوراثية للفيروسات من الأمور الشائعة، لكن أغلبها لا يتمتع بأهمية كبيرة ولا تسبب أي تغيير في قدرة الفيروس على الانتشار أو قدرته على نقل عدوى خطيرة.

لكن بعض هذه الطفرات، كما حدث في سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا، قد تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار وأكثر فتكا في بعض الأحيان.