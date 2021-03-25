الخليج – واس: سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر مخاوف بشأن الطلب مع بدء جولة جديدة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أوروبا.

فقد انخفض خام برنت 3 دولارات أي 4.7 % إلى 61.3 دولارا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولار أي 5.7 % إلى 57.6 دولاراً للبرميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.