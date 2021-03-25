التحالف يعترض 4 مسيرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين بالسعودية

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، برصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا. وأكد التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. وفقا لـ”العربية”

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