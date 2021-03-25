التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية. التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديةالتحالف العربي يعلن عن تدمير ورش للحوثيين لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة

وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية". وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات. وأشار التحالف، إلى أن "الحوثيين حاولوا استهداف جامعتي نجران وجازان".

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