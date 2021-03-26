مصرع وإصابة 98 شخصًا في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر

الخليج – واس: لقي 32 شخصًا مصرعهم وأصيب 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج في مصر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم إرسال 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، مشيرا إلى أنه جاري متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

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