الخليج – واس: اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية أمس مشاركتها في مناورات تمرين “علم الصحراء 2021”, الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مدى ثلاثة أسابيع.
وشاركت القوات الجوية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز ( ف -15 إس / أي) بكامل أطقمها الجوية والفنية، وحضر مراسم ختام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري وعدد من ضباط القوات الجوية بالتمرين.
وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي أن مناورات التمرين نُفذت على ثلاث مراحل شملت تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق سيناريوهات الحرب المختلفة, مؤكداً نجاح التمرين بجميع مراحله ومهامه وإجراءاته وتحقيق الهدف المرجو منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في تمرين “علم الصحراء 2021” بالإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.